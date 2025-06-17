Bakan Yumaklı: 7 bin 160 projeye 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) 2025 yılı için değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirterek, kabul edilen toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. KKYDP kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve tasarruflu modern bireysel sulama yatırımlarının proje tutarının yüzde 50'si oranında hibe ile desteklendiğini kaydetti.

Desteklenen Proje Konuları

Ekonomik yatırımlar: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konuları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konuları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konuları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konuları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması. Altyapı yatırımları: Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, arıcılık ve arı ürünleri, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.

Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, arıcılık ve arı ürünleri, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği. Modern sulama sistemleri: Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, yağmurlama sulama sistemi, mikro yağmurlama sistemi, yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi ve akıllı sulama sistemleri.

12 Bin Kişi İçin İstihdam İmkanı

Bu hibe destekleri sayesinde ülke ekonomisine katma değeri yüksek yatırımlar kazandırılarak kırsalda yeni çalışma alanları ve istihdam imkanları oluşturuluyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlandı. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında kabul edilen 4 bin 46 projeye yaklaşık 9 milyar TL hibe desteği sağlanacak. Bu projeler ile 18 milyar TL tutarında yatırım imkanı sağlanmış olup 12 bin kişi için de istihdam imkanı getirildi.

Bireysel Sulama Sistemleri ve Ek İstihdam

Bireysel sulama sistemleri kapsamında da değerlendirme süreci tamamlanan 3 bin 114 proje kabul edildi. Bunlar için yaklaşık 1,2 milyar TL destek sağlanarak 83 bin dekar alanda modern bireysel sulama sistemleri kurulacak. Böylelikle hem verim artacak hem de su tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yaklaşık 2,5 milyar TL yatırım ile 6 bin kişiye de istihdam imkanı getirilecek.

Üretimimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz

Tüm bu yatırımlara hibe desteği sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuluyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ve Bireysel Sulama Destekleri ile toprağa, üretime ve geleceğe sahip çıkılıyor. 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen her iki kategoride toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar TL hibe desteği verilecek. Böylece 20,5 milyar TL tutarında yatırım imkanı sağlanmış olacak. Bu projelerle 18 bin kişilik istihdam oluşturulacak. Bu yatırımlar sayesinde çiftçi kazanacak, toprak nefes alacak ve ülke büyümeye devam edecek.