Ukrayna'ya Rus Füze ve İHA Saldırısı: 15 Ölü, 75 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesine Rus ordusu tarafından füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda en az 15 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını belirtti. Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında başkent Kiev, Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya bölgelerinin hedef alındığını aktardı.

Saldırıların Detayları

Ruslar, 440'tan fazla İHA ve 32 füze ile saldırı düzenledi.

ve ile saldırı düzenledi. Zelenski, "Kiev'e yapılan en korkunç saldırılardan biri oldu." ifadesini kullandı.

Kiev'in 8 ayrı semtinde hasar meydana geldi.

hasar meydana geldi. Enkaz altından insanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Odessa kentinde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zelenski'nin Açıklamaları

Zelenski, ülkesine yönelik saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bunu sadece savaşı sürdürebildiği için yapıyor. Savaşın devam etmesini istiyor. Bu dünyada güçlü olanların buna göz yumması kötü." değerlendirmesinde bulundu.