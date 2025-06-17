UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma Vagonlarında Üretim Tamamlandı

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatında sona gelindi. Bu vagonlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan 104 askeri araçtan 78'i taşınabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2025-2026 üretim programı kapsamında imal edilecek 100 UAIS tipi vagonun, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık envanterinde yer alacağını ve hem TSK'ya hem de sivil taşımacılığa hizmet edeceğini belirtti. Vagonların tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak, %95 yerlilik oranıyla üretildiği vurgulandı. Özellikle Altay tankı, Korkut, Samur, Kirpi, TOMA ve zırhlı personel taşıyıcı araçların taşınmasında kullanılacak.

UAIS Tipi Vagonların Özellikleri

22 ton dara ağırlığı

14,5 metre uzunluk

68 ton yük taşıma kapasitesi

Saatte 100 kilometre hız yapabilme

%95 yerlilik oranı

Kapsamlı Taşıma Kapasitesi

TSK envanterinde bulunan ve kara yolunda taşınması zor olan paletli, lastik tekerlekli ve diğer özel araçların demir yolu ile taşınmasında kullanılmak üzere 2023 yılında projelendirme çalışmaları başlatıldı. UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterindeki 104 askeri araçtan 78'i taşınabilecek.

Sivil Taşımacılık ve Avrupa Standartları

UAIS tipi vagonlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hizmetler dışında, sivil taşımacılık alanında da konteynerleri taşıyacak şekilde projelendirildi. Ayrıca, Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI Sertifikası) kapsamında sertifikaya sahip olan bu vagonlar, Avrupa demir yollarında da çalıştırılabilecek.



