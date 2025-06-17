Bursa'da İş Başvurusu Yapan Kadın 817 Bin Lira Dolandırıldı

Bursa'da internet üzerinden iş başvurusu yaparak çalışmaya başlayan bir kadın, iş yerinin sahibi tarafından "kredi notunu yükseltme" vaadiyle kandırıldığını iddia etti ve 817 bin lira dolandırıldı. Nilüfer ilçesinde yaşayan B. Çakır (38), internetteki iş ilanı siteleri aracılığıyla bir iş yerine başvurduktan sonra çalışmaya başladı. Bir süre sonra iş yeri sahibi A.B. (47), Çakır'dan "kredi notunu yükseltelim" bahanesiyle cep telefonunu istedi. Telefonunu teslim eden Çakır, yaklaşık 2-3 saat sonra cihazını geri aldı. İş çıkışında evine dönen Çakır, cep telefonunu kontrol ettiğinde, bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarda para transferleri yapıldığını fark etti.

Olayın Detayları

Yapılan incelemede, A.B. 'nin, B.Çakır 'ın mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuna tanımladığı ve bu yöntemle toplam 817 bin lirayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

'nin, 'ın mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuna tanımladığı ve bu yöntemle toplam kendi hesabına aktardığı tespit edildi. B.Çakır 'ın şikayeti üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

'ın şikayeti üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklama ve Yasal Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., 13 Haziran 2025'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.