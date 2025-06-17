'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
Türkiye Topraktan Ev Sahibi Oluyor.
Türkiye Topraktan Ev Sahibi Oluyor.
Sponsorlu İçerik
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak
Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak
Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu
20 Milyon Öğrenci Karne Alacak: Yaz Tatili 20 Haziran'da Başlıyor!
20 Milyon Öğrenci Karne Alacak: Yaz Tatili 20 Haziran'da Başlıyor!
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak

Aile hekimleri, hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ile fitoterapi yapabilecek. Ayrıca özel amaçlı raporlar ücretli olacak. Özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılar ise aile hekimlerine ücretli olarak başvurabilecekler.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 20:55, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 22:37
Yazdır

Aile Hekimliği Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler kapsamında, 15.06.2025 tarihi itibarıyla önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemelerle birlikte, aile hekimleri hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ile fitoterapi hizmeti sunabileceklerdir. Ayrıca, özel amaçlı raporlar aile sağlığı merkezlerinden daha uygun bedelle alınabilecek ve yabancılar da ücret karşılığında aile hekimliklerinden sağlık hizmeti alabilecektir. Bu değişiklikler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır.

Hafta Sonları ve Tatil Günlerinde Akupunktur ile Fitoterapi Hizmeti

Mevcut düzenlemede, akupunktur ve fitoterapi uygulamaları yalnızca mesai sonrası yapılabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu hizmetler hafta sonları ve genel tatil günlerinde de sunulabilecek. Aile Sağlığı Merkezlerinde bu hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşlarına göre daha düşük olacaktır.

Özel Amaçlı Raporlarda Uygun Ücretlendirme

  • Özel amaçlı raporlar, Aile Sağlığı Merkezlerinden diğer basamaklara göre daha az ücretle alınabilecek.
  • Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretli olarak sunulacaktır.
  • İstirahat raporları, askerlik ile ilgili ASAL raporları ve evlilik raporları ise ücretsiz olmaya devam edecektir.

Yabancılar İçin Sağlık Hizmeti

  • İkamet izni olmayan yabancılar, hizmet ücretlendirme listesi üzerinden aile hekimliklerinden sağlık hizmeti alabilecektir.
  • İkamet izni olan yabancılar, ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabileceklerdir.
  • Özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler vb.) ise mevcut şekilde hizmet almaya devam edeceklerdir.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ve Ödeme Sistemi

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi, 15 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır. Detaylara resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi (https://sbos.saglik.gov.tr) üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezinden alınacak hizmetlere göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, web sitesinde yer alan "Dokümanlar" bölümünden Vatandaşlar için Kullanıcı Kılavuzu, Turistler için Kullanıcı Kılavuzu ve Aile Hekimliğinde Ücret Karşılığı Sunulacak Hizmetlere İlişkin Usul ve Esaslar belgelerine erişim sağlanabilmektedir.

İletişim Bilgileri

T.C. Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber