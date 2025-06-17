Cevdet Yılmaz: İsrail-İran çatışması güvenliğe tehdit

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, İsrail ile İran arasında süren çatışmaları, "Çatışmalar güvenliği tehdit ediyor, bölgenin ihtiyacı istikrardır" sözleriyle değerlendirerek şöyle konuştu:

"Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine odaklanılmalı"

"Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir. Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesi ile birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye'yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur".

"Türkiye barıştan ve istikrardan yana"

Ankara'nın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine dikkati çeken Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak; barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutumumuzu sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, bölgesel ve küresel barış açısından son derece kıymetlidir. Çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımlar atılmalıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir".