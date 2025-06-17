Tekin: Milli değerlerle uyumlu dijitalleşme ekosistemi inşa ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kod yazabilen ama aynı zamanda o kodun hangi niyetle, hangi amaçla üretildiğini sorgulayabilen, teknolojinin künhüne vakıf olabilecek evlatlar yetiştirmek zorundayız." dedi. 11. Kalkınma Planı kapsamında yürürlüğe konulan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi çerçevesinde hazırlanan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi"nin tanıtım programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bakan Tekin'in katılımıyla MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitimde Teknolojik Dönüşüm ve Değerler

Tekin, teknolojik imkanların çoğaldığını, böyle bir zeminde eğitimle kurulan bağı yeniden tanımlamakla mükellef olduklarını belirtti. Bu bağı zihni, ahlaki ve medeniyet ölçeğinde yeniden kurma mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Tekin, "Eğer bunu kurmazsak dünyada bugün İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan, insan haklarının ve hürriyetlerinin hiçe sayıldığı, işgallerin, hukuksuzlukların alıp başını gittiği bir çağı bizler teknolojik gelişmeler sayesinde kendimiz yaratmış oluruz." ifadesini kullandı.

Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı

Tekin, eğitim felsefesinin izini taşıyan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı"'nın insanı merkeze alan, teknolojiyi ise insanın değer dünyasıyla uyumlu biçimde konumlandıran bir perspektifle hazırlandığını vurguladı. Türkiye'de eğitimin uzun yıllar boyunca kendi tarihsel birikimiyle, kültürel kodları ve toplumsal gerçekliğiyle bağ kurmadan şekillendirilmeye çalışıldığını aktaran Tekin, evrensel ile yerelin bağını gözetmeyen bir anlayışın eğitim politikasına uzun süre egemen olduğunu dile getirdi.

Zihniyet Dönüşümü ve Maarif Modeli

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir zihniyet dönüşümüne imza attığına işaret eden Tekin, bu dönüşümün Batı'dan tercüme edilmiş modelleri takip etmekten, kendi medeniyet havzasının birikimiyle yol almayı tercih etmeye uzanan tarihi bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu zihniyet dönüşümünün sistematik bir karşılığı olarak, müfredattan öğretmen eğitimine, ölçme-değerlendirmeden okul iklimine kadar tüm yapıyı yeniden tasarlayan kapsamlı bir model geliştirildiğini belirtti.

Dijitalleşme ve Milli Değerler

Bakan Tekin, teknolojiyi ithal eden değil, yöneten ve yön veren bir Türkiye'yi hedeflediklerini vurguladı. Yapay zekanın insanı, toplumu ve hakikatle olan ilişkiyi yeniden şekillendiren bir kuvvet haline geldiğini belirten Tekin, bu kuvvetin sağlam bir değer zeminine oturmazsa insanı merkeze almak yerine yeni canavarlar yaratabileceğini ifade etti.

Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi , 4 hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluşuyor.

, 4 hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluşuyor. Seçmeli derslerle ortaokul ve lise öğrencileri erken yaşlardan itibaren bilinçli dijital geleceğe hazırlanıyor.

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerle süreç daha da derinleştiriliyor.

EBA Öğrenci Asistanı, Yapay Zeka Öğretmen Asistanı, DİLİM platformu, MEBİ ve Açık Uçlu Soruların Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi gibi projelerle insan merkezli ve milli değerlerle uyumlu dijitalleşme ekosistemi inşa ediliyor.

Etik ilkeler ve veri güvenliği süreçte ön planda tutuluyor.

Erişilebilir ve Esnek Öğrenme Ekosistemi

Bakanlık Yönetim Sistemi ile eğitimde karar alma süreçlerinin daha şeffaf, hızlı ve etkili yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Veri güvenliğinden taviz vermeden yapay zeka uygulamalarının sorumlu anlayışla yönetileceği, eğitim sisteminin dijital çağın risklerine karşı daha dirençli ve esnek yapıya kavuşturulacağı vurgulandı.

Türkiye'nin her köşesinde, büyük şehirlerden en ücra beldelere kadar tüm öğrencilerin eşit imkanlarla yapay zeka temelli öğrenme süreçlerine erişimi için dijital altyapı yatırımları kararlılıkla sürdürülüyor. Özel eğitim gereksinimi olan bireylerden kırsalda yaşayan çocuklara, göçmen öğrencilerden yetişkin bireylere kadar tüm vatandaşların dijital çağın imkanlarıyla buluşturulacağı belirtildi.

Gelecek Vizyonu

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hazırlanan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi" ile 2025-2029 döneminde atılacak her adımın yarının Türkiye'sini inşa edecek nesillerin yetişmesi adına stratejik çerçeveye kavuştuğu ifade edildi. Milli değerlerle yoğrulmuş, evrensel bilgiyle donanmış, dijital çağın imkanlarını hakkıyla kullanan ama istikametini kendi medeniyetinden alan bir gençlik hedefleniyor.