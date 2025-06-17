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Hatay'da 21 Bin 108 Yeni Afet Konutu İçin Kura Çekimi Yapılacak

Hatay'da depremzedeler için inşa edilen 21 bin 108 konutun kura çekimi 19 Haziran'da yapılacak. Hak sahiplerine anahtarlar teslim edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 13:41, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 13:56
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Hatay'da 21 Bin 108 Yeni Afet Konutu İçin Kura Çekimi Yapılacak

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen 21 bin 108 konutun daha kurası 19 Haziran'da çekilecek. Depremlerden etkilenen Hatay'da, 88 binden fazla yapı ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bu kapsamda kent genelinde evlerini kaybeden afetzedeler için hızla başlanan konut yapımında önemli ilerlemeler kaydedildi. Kent genelinde şimdiye kadar 46 bin 140 afet konutu kura sistemiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Yeni Konutların Dağıtımı ve Kura Detayları

Hatay'da 19 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan törenle 21 bin 108 konutun daha kurası çekilecek. Hak sahiplerine, 14 bin 566'sı TOKİ konutu, 5 bin 355'i yerinde kentsel dönüşüm ve 1187'si köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 108 konutun anahtarı teslim edilecek. Ayrıca, kentte 1125 iş yerinin anahtarı da hak sahiplerine verilecek.

Diğer İllerdeki Kura Çekilişleri

  • Adana'da 490 konutun
  • Osmaniye'de 1338 konutun

Daha kuralarının çekilmesi planlanıyor.

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