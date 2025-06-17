Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 148 gün sonra tahliye edildi.

Özdağ'ın tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklama şöyle:

"Hepinizi selamlıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Öncelikle burada 149 günden beri Zafer otağını kurup her gün 24 saat soğukta, karda, kışta, kıyamette güneş altında nöbet tutan bütün Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu sadece bir zafer nöbeti değil, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi. Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildim.

Bana atılan suç Kayseri'de Suriyelilere yönelik tepkiyi kışkırtmak, halkı kin ve nefrete kışkırtmak suçu konusunda ellerinde hiçbir delil olmamasına savcılığın Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldiğini ifade ettiği belgede Ümit Özdağ'ın adı yazmamasına rağmen Ümit Özdağ'ın adı yazıyor, onun tahrik ettiği yazıyor diye bütün dünyanın gözleri önünde hakikate aykırı bir beyanı mahkemede iki kez tekrar etmesine bunlara rağmen bir ceza tesis edildi ama bunun istinafı var, Yargıtayı var ve göreceksiniz bundan beraat edeceğiz."

"Ekrem Bey'i ve beni bir uca koyuyorlardı, yakınlaşma şansı olmuyordu"



Özdağ, Ekrem İmamoğlu ile bilgi alışverişinde bulunacak kadar görüşmediklerini ancak avukat görüşlerinde denk geldiklerini söyledi:

"İlk siyasal açıklamam: Nerede kalmıştık? Oradan devam edeceğiz. Hapishane şartlarında, tutukluların birbirleriyle görüşmeleri tek kişilik odada kalınca mümkün değil. Ancak avukat görüşü sırasında karşılaşabiliyorsunuz. Orada da Ekrem Bey'i ve beni bir uca koyuyorlardı, yakınlaşma şansı olmuyordu. Üç kere selamlaşma şansımız oldu ama bilgi alışverişi mümkün değil."

Bugün neler oldu?



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Özdağ, bugün tutuklu bulunduğu Silivri'de saat 10:30'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Davanın savcısı değişirken Özdağ hakkında istenen hapis cezasının üst sınırı 4,5 yıldan 7 yıl 6 aya yükseltildi. Duruşmaya verilen aranın ardından karar açıklandı.

Mahkeme, Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi ve cezaevinde yattığı süre göz önünde tutularak Özdağ tahliye edildi.

Mahkemede neler oldu?



Mahkemede 6 gün önceki savcının değiştiği görüldü. Savcı mütalaasını bu duruşmada değiştirdi. Bir önceki duruşmada Özdağ için 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti ancak savcı ikinci duruşmadaki mütalaasında suçun "zincirleme şekilde" işlendiğini iddia ettiği için Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.

Karar beklenirken bir saat ara verildi



Savcı, Özdağ'ın tutukluluğunun devamını istedi. Özdağ 15 sayfalık savunması tamamlandı. Duruşmaya 1 saat ara verildi. Ümit Özdağ'a karar öncesi son sözü soruldu. Özdağ, "Allah ömür verdiği sürece Türk milleti için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.