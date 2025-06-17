Dönem Sonu Faaliyet Haftasında Bakan Tekin Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'na sürpriz bir ziyarette bulunarak 2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftasını kapsayan dönem sonu faaliyet haftasında öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı. Okulun bahçesinde bir anda karşılarında Bakan Yusuf Tekin'i gören öğrenci ve öğretmenler şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Tekin'in katıldığı etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Bakan Tekin, öğrencilerle birlikte halat çekme yarışmasına katıldı, çuvalla koşu yarışmasının başlangıç konutunu verdi ve öğrencilerin kaşıkla yumurta taşıma yarışmasını izledi.

Dönem Sonu Faaliyet Haftası Etkinlikleri

Halat çekme yarışması

Çuvalla koşu yarışması

Kaşıkla yumurta taşıma yarışması

Öğretmenlerle Buluşma ve İstişareler

Bakan Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Meslektaşlarıyla eğitime dair fikir alışverişinde bulunan Bakan Tekin'e öğretmenler, mezuniyet törenlerinin okul bahçeleri ile sınırlandırılması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve dönem sonu faaliyet haftası etkinlikleri nedeniyle teşekkür etti. Göreve geldiği günden beri hayata geçirilen uygulamaların öğretmenler odasındaki istişarelerden ortaya çıktığını ifade eden Bakan Tekin, bu toplantılara çok önem verdiğini belirtti.

Öne Çıkan Uygulamalar

Okuma bayramının mayıs ayında yapılması ile çocuklar üzerinden rekabete son verilmesi

ile çocuklar üzerinden rekabete son verilmesi Sınıf annesi uygulamasının kaldırılması

Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik tedbirler alınması

İlkokullarda sınav uygulamasının kaldırılması

Birinci sınıf öğrencileri için karne yerine gelişim raporu uygulaması

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Yeni Müfredat

Bu yıl ilk kez kademeli olarak uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili olarak öğretmenlerin fikirlerini almak isteyen Bakan Tekin'e, öğretmenler öğrencilerin yeni kitaplardaki karekod uygulamasını çok sevdiklerini ve sadeleştirilmiş müfredatın olumlu etkilerini gördüklerini belirttiler.

Dijital Bağımlılık ve Obeziteyle Mücadele

Dönem sonu faaliyet haftasını çok önemsediğini belirten Bakan Tekin, dijital bağımlılık ve obeziteyle mücadelede geleneksel oyunların önemine vurgu yaptı. "Biz artık sistemimizi teorik bilgi veren bir eğitim olmaktan uzaklaştırıp çocuklarımızın hem çocukluklarını yaşadıkları hem de okulda öğrendikleri şeyleri günlük yaşamda beceriye dönüştürebildikleri bir eğitim sistemi organize ediyoruz. Bunu yaparken de çocuklarımız çocukluklarını yaşasınlar istiyoruz. Yani robot yetiştirmiyoruz, çocuk yetiştiriyoruz." dedi.

Okul Müdüründen Teşekkür ve Talepler

Sürpriz ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını dile getiren okul müdürü Özlem Erdoğan, Bakan Tekin'e teşekkür ederek, sosyal medyadan yapılan desteklerin kendilerini motive ettiğini belirtti. Bakan Tekin'in "Biz size nasıl destek olalım?" sorusu üzerine öğretmenler, okuldaki ses sistemlerinin yenilenmesini ve gösterilerde kullanılmak üzere folklor kıyafeti talebinde bulundular. Bakan Tekin de en kısa sürede taleplerinin karşılanacağını aktardı.