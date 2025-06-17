Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak

AFYONKARAHİSAR'daki bir ilkokulda müdür yardımcısı T.H.'nin, izin almadan okuldan çıkmaya çalışan öğrenciye bağırıp tokat atması cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, dün Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 4 öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.H. durdurdu. Bir süre öğrencilerle yüksek sesle konuşan T.H., içlerinden birine "Oğlum de ki 'Hocam bir sebebi var'" dedikten sonra tokat attı. O anlar, bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis inceleme başlattı. Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, olayın araştırıldığını belirtti.

Olayın Detayları

Olay, Hürriyet İlkokulu'nda gerçekleşti.

Müdür yardımcısı T.H., 4 öğrenciyi durdurdu.

Bir öğrenciye tokat atıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve polis tarafından inceleme başlatıldı.

Okul Müdüründen Açıklama

Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, olayın araştırıldığını ve gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti.



