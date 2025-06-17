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Polis Memurlarından Trafik İstasyonunda Nikah

Pamukova'da görevli polisler Cansu Nebioğlu ve Selçuk Baydar, istasyonda düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Başkan Akın'ın kıydığı nikaha aileleri ve meslektaşları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende çift, tebrikleri kabul etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 15:58, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 15:58
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Polis Memurlarından Trafik İstasyonunda Nikah

Sakarya'da Pamukova Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görevli polis memurları Cansu Nebioğlu ve Selçuk Baydar, görev yaptıkları istasyon binasında düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Nikah, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın tarafından kıyıldı. Törene çiftin meslektaşları, yakın dostları ve aileleri katıldı. Başkan Akın, törende yaptığı konuşmada, "Böylesine özel bir ana tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli çiftimize bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliklerini daim eylesin." dedi.

Törenden Detaylar

  • Çiftin meslektaşları, yakın dostları ve aileleri törende hazır bulundu.
  • Görev arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı törende, duygu dolu anlar yaşandı.
  • Görev yerinde başlayan dostluklarını hayat arkadaşlığına dönüştüren Cansu Nebioğlu ve Selçuk Baydar çifti, nikahın ardından tebrikleri kabul etti.


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