9 ildeki FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 16:12, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 16:12
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.