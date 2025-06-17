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Ceyhan ve Seyhan'da belediye başkan vekilleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında tutuklanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine belediye başkan vekilliğine CHP'nin adayı Sevil Aydar Yıldız, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in yerine başkan vekilliğine CHP'nin adayı Hasibe Akkan seçildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 16:18, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 17:11
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Ceyhan ve Seyhan'da belediye başkan vekilleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmıştı. Bu nedenle Ceyhan Belediyesi Meclisi yeni başkanını seçmek için toplantı. CHP adına Kadir Aydar'ın kuzeni meclis üyesi Sevil Aydar Yıldız aday olurken Cumhur İttifakı adına ise meclis üyesi Mustafa Kiraz aday oldu. 31 meclis üyesi oy kullandı. Yapılan seçimde ilk iki turda her iki adayda salt çoğunluğu bulamadığı için için 3. turda 21 oy alan Yıldız Ceyhan'ın yeni belediye başkan vekili oldu. Kiraz ise 11 oyda kaldı. Yıldız seçim sonrası yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

Hasibe Akkan Seyhan Belediye Başkan vekili oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanmasının ardından bugün yapılan seçimlerde başkan vekili CHP'nin adayı Hasibe Akkan oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında Adana'nın merkez ilçesi Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklanmıştı. Seyhan Belediye Meclisi başkan vekilini seçmek için ise bugün toplandı. Başkan vekilliğine CHP adına meclis üyesi Hasibe Akkan ve Cumhur ittifakı adına Mustafa Tunç aday oldu. 45 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde ilk iki turda salt çoğunluğu hiçbir aday bulamadı. 3. turda ise Akkan 28 oy alırken Tunç 17 oyda kaldı. Bu sonuçlara göre Akkan Seyhan Belediyesi başkan vekili oldu.

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