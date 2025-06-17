Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda

Demiroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Le Bourget'de düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı'nda yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Endonezya'ya 48 adet KAAN ihracatıyla ilgili soruya karşılık Demiroğlu, siparişle ilgili uçak sayısı, teknoloji transferi gibi konuların kararlaştırıldığını belirterek, ayrıntılar için görüşmelerin sürdüğünü, bu ayrıntıları birkaç ay içinde tamamlamaya çalışacaklarını söyledi.

Demiroğlu, Endonezya'nın KAAN siparişinin Türkiye'ye, Türk havacılığına ve KAAN'a duyulan güvenin bir yansıması olduğunu aktararak, "Geçmişte yaptıklarımız ve güvenlik kuvvetlerimize teslim ettiklerimiz onların bize güvenebileceğini gösterdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin uçağı almayı kararlaştırmış olması da herkesin bu uçağa güvenebileceğini gösteriyor." diye konuştu.

- "KAAN'ın ihracatıyla ilgili farklı ülkelerle görüşmeler sürüyor"

Endonezya'nın 48 adet KAAN siparişiyle aynı zamanda ciddi bir yatırım da yaptığına işaret eden Demiroğlu, teknoloji transferinin seviyesinin gelecek aylarda belirleneceğini dile getirdi.

Demiroğlu, KAAN'ın ihracatına yönelik farklı ülkelerle de görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İsim vermek istemem ama Körfez'den diyebilirim. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. Umarım bu yıl ya da gelecek yılın başında Endonezya kadar büyük bir haberi duyarız." dedi.

"KAAN'ı Avrupa ülkelerine sunmak ister misiniz?" sorusuna karşılık Demiroğlu, dost ülkelere ellerindekini vermekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Demiroğlu, IDEF 2025'te tüm platformlarını sergileyeceklerini ve fuarda bazı sözleşmelerin imzalanacağını ifade etti.

- "Türkiye yüksek üretim kapasitesiyle Avrupa'ya yardımcı olabilir"

Avrupa'ya ürün sağlama noktasında Türkiye'nin yüksek üretim kapasitesiyle yardımcı olabileceğini anlatan Demiroğlu, "Airbus, Boeing, Leonardo'ya tedarik sağlıyoruz. Bazı bürokratik yavaşlıklar var, onları aşmaya çalışıyoruz." dedi.

Demiroğlu, HÜRJET'le ilgili odak noktalarının, uçağı İspanya'dan öteye, Latin Amerika'ya ve diğer NATO ülkelerine taşımak olduğunu aktararak, iki prototipin uçuşlarına devam ettiğini, üretimin sürdüğünü kaydetti.

"Baykar'la TUSAŞ'ın resmi bir işbirliği var mı?" sorusuna ilişkin Demiroğlu, "Baykar'la işbirliği içindeyiz ancak bu işbirliği resmi değil, olmak zorunda da değil. Ürettiğimiz platformlar birbirini tamamlayıcı." yanıtını verdi.