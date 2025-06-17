MHP Lideri Bahçeli: İsrail Barışın En Büyük Düşmanı!

Hükümet kamu işçileri için yeni zam teklifi sunacak
Hükümet kamu işçileri için yeni zam teklifi sunacak
Türkiye Topraktan Ev Sahibi Oluyor.
Türkiye Topraktan Ev Sahibi Oluyor.
Sponsorlu İçerik
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak
Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak
Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
Cevdet Yılmaz: İsrail-İran çatışması güvenliğe tehdit
Cevdet Yılmaz: İsrail-İran çatışması güvenliğe tehdit
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Edirne'de 50 Milyon Liralık Kehribar ve Pırlanta Operasyonu
Edirne'de 50 Milyon Liralık Kehribar ve Pırlanta Operasyonu
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu
20 Milyon Öğrenci Karne Alacak: Yaz Tatili 20 Haziran'da Başlıyor!
20 Milyon Öğrenci Karne Alacak: Yaz Tatili 20 Haziran'da Başlıyor!
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
Hacizli Araç Sahiplerinden Akılalmaz Taktik! Yetkililer Uyardı
Hacizli Araç Sahiplerinden Akılalmaz Taktik! Yetkililer Uyardı
'Bakanlık korumasındaki kız çocukları intihara kalkıştı' iddialarına açıklama
'Bakanlık korumasındaki kız çocukları intihara kalkıştı' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP Lideri Bahçeli: İsrail Barışın En Büyük Düşmanı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in bölgedeki tutumunu sert sözlerle eleştirerek, çatışmanın küresel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 17:01, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 17:02
Yazdır
MHP Lideri Bahçeli: İsrail Barışın En Büyük Düşmanı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail-İran çatışmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, zincirleme çatışmaların dünya barışına ve beşeri huzura büyük zarar verdiğini belirten Bahçeli, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığını ifade ettiği saldırının hem bölgeyi hem de dünyayı endişeye sevk ettiğini kaydetti.

Çatışmanın nükleer bir savaşa evrilme potansiyeline yönelik iddiaların endişe verici olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bölgesel sınırları aşıp küresel mahiyet kazanma ihtimalinin telaffuz edildiği İran-İsrail çatışmasının nükleer mahreçli yeni bir savaşın kademe kademe altyapısını hazırladığına yönelik iddialar gün geçtikçe derinlik ve etkinlik kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"İsrail, barışın amansız muhalifidir"

İsrail'in bölgedeki tutumunu sert bir dille eleştiren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bir defa şu gerçeğin idrak ve ifadesi fikir ve siyaset namusu adına mecburidir ki, İsrail küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir. Dünyada İsrail kadar hukuk tanımayan, ilke takmayan, ahlak ve insan hakları ihlalinden kaçınmayan ikinci bir devlete neredeyse tesadüf etmek mümkün değildir.

Savaşın kazananının olmayacağını, barışın ise birçok kazananı olacağını belirten Bahçeli, Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini aktardı.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetle dört bir koldan yürüttüğü diplomasi çabaları son derece değerli, dengeli, derinlikli ve etkindir. Savaşın kazanını yoktur. Barışın kazanını ise pek çoktur." dedi.

"Türkiye her an teyakkuz halinde olmalı"

İsrail'in nihai amacının "Anadolu coğrafyasını çevrelemek" ve "terörsüz Türkiye hedefini baltalamak" olduğunu iddia eden Bahçeli, Türkiye'nin her an tedbir ve teyakkuz halinde olmasının coğrafi bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

İran ile İsrail arasında derhal barış ve diyalog havası hakim olmalıdır. Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımı çakılacak bir savaşın küresel eksene sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber