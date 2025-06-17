MHP Lideri Bahçeli: İsrail Barışın En Büyük Düşmanı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail-İran çatışmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, zincirleme çatışmaların dünya barışına ve beşeri huzura büyük zarar verdiğini belirten Bahçeli, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı başlattığını ifade ettiği saldırının hem bölgeyi hem de dünyayı endişeye sevk ettiğini kaydetti.

Çatışmanın nükleer bir savaşa evrilme potansiyeline yönelik iddiaların endişe verici olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bölgesel sınırları aşıp küresel mahiyet kazanma ihtimalinin telaffuz edildiği İran-İsrail çatışmasının nükleer mahreçli yeni bir savaşın kademe kademe altyapısını hazırladığına yönelik iddialar gün geçtikçe derinlik ve etkinlik kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"İsrail, barışın amansız muhalifidir"

İsrail'in bölgedeki tutumunu sert bir dille eleştiren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bir defa şu gerçeğin idrak ve ifadesi fikir ve siyaset namusu adına mecburidir ki, İsrail küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir. Dünyada İsrail kadar hukuk tanımayan, ilke takmayan, ahlak ve insan hakları ihlalinden kaçınmayan ikinci bir devlete neredeyse tesadüf etmek mümkün değildir.

Savaşın kazananının olmayacağını, barışın ise birçok kazananı olacağını belirten Bahçeli, Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini aktardı.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetle dört bir koldan yürüttüğü diplomasi çabaları son derece değerli, dengeli, derinlikli ve etkindir. Savaşın kazanını yoktur. Barışın kazanını ise pek çoktur." dedi.

"Türkiye her an teyakkuz halinde olmalı"

İsrail'in nihai amacının "Anadolu coğrafyasını çevrelemek" ve "terörsüz Türkiye hedefini baltalamak" olduğunu iddia eden Bahçeli, Türkiye'nin her an tedbir ve teyakkuz halinde olmasının coğrafi bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

İran ile İsrail arasında derhal barış ve diyalog havası hakim olmalıdır. Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımı çakılacak bir savaşın küresel eksene sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır.