MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yapay zeka teknolojilerinin kullanımını artırmak ve bu alanda stratejik bir yol haritası oluşturmak amacıyla "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı"nı kamuoyuyla paylaştı. Bu belge, 11. Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan 4 hedef, 15 politika ve 40 eylem adımından oluşuyor. MEB'in 2025-2029 dönemine yönelik stratejik yaklaşımlarını içeren bu belge, yapay zeka teknolojilerinin eğitim sistemine entegrasyonunu ve kapsamının genişletilmesini amaçlıyor. Eylem adımlarının bir kısmı kısa vadede, bir kısmı ise orta ve uzun vadede hayata geçirilecek.

Stratejik Hedefler ve Politika Adımları

Eğitimde Yapay Zeka Kültürü Oluşturmak

Öğretim Programlarında Yapay Zeka Alanını Artırmak

Eğitimde Yapay Zeka Destekli Yönetim ve Karar Alma Mekanizmasını Desteklemek

Teknoloji, Altyapı ve Veri Analitiğini Güçlendirmek

Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu

Bakanlık bünyesinde, yapay zeka projeleri ve kullanılan araçları değerlendirmek amacıyla Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu ve alt komisyonlar kurulacak. Ayrıca, öğrenci-öğretmen etkileşimi ile eğitim ve öğretime etkisi sürekli takip edilecek.

Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Eğitim Programları

Toplumun genç kesimlerine yönelik "Yapay Zeka Okuryazarlığı" çalışmaları yürütülecek, FEYZA Projesi kapsamında öğrenci eğitimleri uygulanacak ve velilere yönelik kurslar ile kamu spotları hazırlanacak. Dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması ve etik kullanımına dair etkinlikler düzenlenecek.

Öğretmenlere Yönelik Yapay Zeka Eğitimi

Öğretmenlerin yapay zeka destekli ders tasarımı yetkinliklerinin artırılması için hizmet içi eğitim programları planlanacak. Ayrıca, uluslararası iş birlikleriyle yurt dışında lisansüstü öğrenim kontenjanları artırılacak.

Öğretim Programlarında Güncellemeler

Algoritmik düşünme, yapay zeka teknolojileri ve etik ilkeler doğrultusunda mevcut ve seçmeli derslerin içerikleri güncellenecek. Mesleki ve teknik liselere özel yapay zeka öğretim programları hazırlanacak.

Dil Eğitiminde Yapay Zeka Uygulamaları

Türkçe eğitimi için dört temel dil becerisini destekleyecek yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirilecek. Yabancı dil eğitiminde ise bireyselleştirilmiş öğrenme planı sunabilen uygulamalar yaygınlaştırılacak.

Eğitim Platformlarında Gelişim Takibi

EBA, ÖBA, HEMBA ve DİLİM gibi platformlara yapay zeka destekli içerik önerme, gelişim takibi ve raporlama kabiliyetleri entegre edilecek. Öğrenme analitiği platformu oluşturulacak ve veri ambarı kurulacak.

Bakanlık Yönetim Sistemi ve Rehberlik Modülleri

Gelişmiş veri analitiği ve görselleştirme kabiliyetine sahip bütüncül bir Bakanlık Yönetim Sistemi (BYS) geliştirilecek. Öğrencilerin akademik performansını analiz eden kariyer yönlendirme modülleri pilot uygulamalarla test edilecek.

Teknoloji, Altyapı ve Veri Analitiği Çözümleri

Büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli öğrenme analitiği uygulamaları geliştirilecek.

Bakanlık çalışanlarına yönelik çevrim içi danışmanlık aracı oluşturulacak.

Kamu, üniversite ve özel sektörle işbirlikleriyle nitelikli iş gücü yetiştirilecek.

Yerli ve milli yapay zeka algoritmaları desteklenecek.

Bakanlığın bütçe ve harcama kalemleri karar destek sistemiyle izlenecek.

Erişilebilirlik ve Ölçme-Değerlendirme Sistemleri

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yapay zeka destekli erişilebilirlik çözümleri geliştirilecek. Görme yetersizliği olan öğrenciler için sesli okuyucu sistemleri, işitme yetersizliği olanlar için altyazı ve işaret dili üretim teknolojileri hazırlanacak. Ayrıca, otomatik sınav değerlendirme sistemleri ve akıllı geri bildirim mekanizmaları pilot uygulamalarla yaygınlaştırılacak.



