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HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan; "Bakan Işıkhan kısa zamanda bize tekrar tekliflerini sunacaklarını ifade ettiler" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 17:56, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 18:15
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HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda çalışan 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı protokolü görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerde işveren tarafı olan TÜHİS, ilk teklifini 13 Haziran'da sundu ve birinci yılın ilk 6 ayı için %16, ikinci 6 ayı için %8; ikinci yılın ilk 6 ayı için %7, ikinci 6 ayı için ise %5 zam önerdi.

Bakan Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve heyetini bakanlıkta ağırladı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Arslan, protokolde gelinen noktayı, TÜHİS'in tekliflerini ve sonraki adımları değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de görüşmek için randevu talep ettiklerini açıkladı.

Sendikaların Çalışmaları ve Talepler

Gelecek hafta sonu HAK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun Van'da toplanacağını belirten Arslan, kamu çerçeve protokolüne muhatap olan sendikaların 81 ilde iş yeri ziyaretleri yapacaklarını söyledi. Hazırlanan talep listesi, Cumhur İttifakı'nın ortaklarına iletilecek ve illerde yapılan değerlendirmeler Ankara'da tekrar gözden geçirilecek. Ayrıca, koordinasyon kurullarının da toplanarak her iş kolundaki taleplerin ayrıntılı şekilde inceleneceği ifade edildi.

TÜHİS'in Teklifleri ve Görüşmelerdeki Durum

Arslan, TÜHİS'in verdiği ilk teklifin HAK-İŞ'in beklentilerinin çok altında olduğunu belirtti. Toplu iş sözleşmelerinin gecikmesinin sorumlusunun sendikalar olmadığını vurguladı. Altı oturum yapılmasına rağmen kamu çerçeve protokolünde hiçbir maddede uzlaşma sağlanamadığını, bu durumun çalışanları rahatsız ettiğini söyledi. Kasım ayından beri bekleyen toplu sözleşmelerin hala sonuçlanmadığını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın Yaklaşımı ve Yeni Komisyon

Bakan Işıkhan, taleplerin haklı bulunduğunu ve toplu sözleşme sürecinin hızlandırılması için irade ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca, sürecin daha hızlı işlemesi amacıyla yeni bir komisyon kurulduğu belirtildi. Çalışanların beklentisinin işveren tarafından yeni bir teklif sunulması olduğunu vurgulayan Arslan, tekliflerin kısa sürede iletileceğini ve sürecin uzamaması gerektiğini söyledi.

  • Kamu işçilerinin sözleşme tarihlerinin iş koluna göre farklılık gösterdiği, tüm iş kollarının tek bir tarihte uzlaşamadığı belirtildi.
  • Görüşmelerde işçi tarafını HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsil ederken, karşılarında TÜHİS'in yer aldığı; ancak asıl muhatabın TİSK olması gerektiği dile getirildi.


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