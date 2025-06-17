Özel: Al sana 50 liralık mazot, bir litre bile alamıyorsun

Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Sözlerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan Özel, "Kardeşim Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Feci bir kaza. Kardeşim Ferdi oturduğu yerden ayağa kalkmış, sonra onunla birlikte Manisa'dan gelen herkes ayağa kalkmış ve bu sözleri alkışlamıştı. Sonra da bana her seferinde 'ağabey ne güzel anlattın, şunu bir daha anlat' derdi. Maalesef son kez Manisa'daki cenaze töreni sırasında tabutu başında anlattım. O hikaye, Atatürk'ün partisinde siyaset yapanların umudunun hikayesidir. Tek başına bayrağı taşıyanlar, çok zor günlerden geçenler için bir gün başarılabileceğinin hikayesidir. Temiz, dürüst, birbirine dokunan, dayanışan, birbirini yalnız bırakmayan, birbirinin başarısızlığını örten, başarısı ile övünen bir ekip anlayışının, yani 1910'ların sonlarından bugüne kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten hepimize miras olan, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin, tüm vatanseverlerin, Türkiye Cumhuriyeti'ni seven, ona gönülden bağlı olan herkesin birbiri ile omuz omuza, kol kola kendi canını öbürünün canından daha az önemsediğinde, partinin çıkarını kendi çıkarından, ülkenin çıkarını partinin çıkarından ve bir bütünün çıkarlarını bireysel çıkarlardan önde görenlerin başarı hikayesidir" dedi.

Asgari ücretin büyük bir sorun olduğunu dile getiren Özel, "Asgari ücret büyük bir sorun. Çünkü Türkiye'de asgari ücret olmuş temel ücret. Asgari ücret olmuş ortalama ücret. Almanya'da Alman Sosyal Demokratları, bizim yoldaşlar büyük bir mücadele veriyorlar 'Asgari ücretin genel ücretler içindeki payı çok yüksek' diye. Yüzde 9. Onlarda asgari ücret ilk yıl alınan, kıdemle birlikte hızla uzaklaşılan ücret. Sadece ilk yıl alınıyor. Yüzde 9'muş, dert ediyorlar. Türkiye'de yüzde 55, yüzde 60'a yakın. 2021'den beri bu veriyi çok yükseldiği için açıklamayıp, maskeliyorlar. Normalde birisine zam yapacaksanız, nasıl yaparsınız? Maaşının üstüne enflasyonu koyarsınız ki son zamdan beri enflasyonun götürdüğünü telafi etmeniz lazım. Üstüne de bir refah payı koyarsınız ki yerinde mi sayacak? 'Ülke büyüyor' diyorsun, 'ekonomi büyüyor' diyorsun, 'büyüme var' diyorsun, 'ben büyüyeyim, sen dur' olmaz. Bir de refah payı. Refah payı vermiyorlar, büyümeden pay vermiyorlar. Sadece enflasyonu veriyorlardı ama o enflasyonun iki sorunu var" şeklinde konuştu.

"Bu memleketi bu hale sen getirdin Erdoğan, başkası değil"

Elmanın geçen sene 25 lira, şimdi ise 100 lira olduğunu söyleyen Özel, "Limon 30 liraymış, olmuş 120 lira. Doğru mu? Armut kilosu 40 liradan çıkmış 120 liraya. Erik 60 liradan 300 liraya çıkmış. Muz kilosu 50 liradan 120 liraya çıkmış. Kiraz 70 liradan 600 liraya çıkmış. Kimsenin alabildiği bir şey değil. Benim rahmetli amcam Almanya'daydı, geldi, herhalde 1980'ler. Babama dedi ki, 'Talat birader memleketin kıymetini bilin, Almanya'da karpuzu dilimle satıyorlar.' Ben o zaman çok şaşırmıştım, çok üzülmüştüm. Bu Almanya nasıl memleket, karpuzu bile dilimle satıyorlar diye. Dün bizim arkadaşlar gittiler bir markete, dünkü alışveriş, saati dakikası fiyatı belli. Bir elma alabilir miyim? Tabii 26 lira 20 kuruş. Bir limon ver. 23 lira 51 kuruş. Bir şeftali 38 lira. Bir armut 31 lira 19 kuruş. Bir avuç kiraz, sekiz tane. Sekiz tek kiraz. Sekiz tek kiraz 80 lira. Üç tek can erik 21 lira 60 kuruş. Bir tane muz 25 lira 91 kuruş. Bir kaseye sekiz kiraz, üç erik, bir şeftali, bir elma, bir limon, bir armut koydun mu 246 lira. İşte hani diyor ya 'ben ekonomistim, ben bilirim ben.' Bu memleketi bu hale sen getirdin Erdoğan, sen. Başkası değil" ifadelerini kullandı.

"Al sana 50 liralık mazot, bir litre bile alamıyorsun"

Benzin ve mazota üst üste zam geldiğini kaydeden Özel, "Dün gece gelen bir lira 70 kuruş zamla birlikte maalesef bir litre mazot 50 lirayı geçti. 52-53 lira oldu. Ve bir litre mazottan alınan vergi, 20 lirayı geçmiş durumda. Şimdi onu söylüyorsun bir şey, bunu söylüyorsun bir şey. AK Parti'nin yıllarca yaptıklarını savunan bir takım sahada elemanları, televizyonda elemanları, sosyal medyada birtakım savunucuları vardı. Onlara 'mazota zam geldi' deyince ne diyordu? 'Beni ilgilendirmez ki, ben zaten 50 liralık alıyorum.' Al sana 50 liralık mazot. O 'bana ne, zaten 50 liralık alıyorum' diyen, 50 liraya artık bir litre mazot alamıyor" diye konuştu.

"Filistin meselesini partimizin temel meselesi olarak görürüz"

Filistin'de ve Gazze'de katliamlar gerçekleştiğini hatırlatan Özel, "Gazze'de 50 binden fazla sivil öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk. Dünyadan yeterli yaptırım görülmeyince, diğer taraftan Türkiye Netanyahu ile iç politikada kullanılacak kadar, çok dışarıya duyulmayacak bir ses tonuyla Netanyahu'ya tepki gösterip, onunla küçük harflerle konuşup; esas onu azdıran, kudurtan Trump'a bir laf söylemeyince, 'öyle ya Gazze güzelmiş' diyor. 'Oralara sahil kasabaları, kumarhaneler yapacağım, Filistinlileri de diğer ülkelere dağıtacağım.' Bunu normal şartlarda biri gazetesinin köşesinde yazsa Türkiye'nin ayağa kalkması, o ülkeye tepki göstermesi, soykırım ve tehciri kınaması, bunun bir insanlık suçu olduğunu, bunun fikir özgürlüğüne dahi giremeyeceğini söylemesi lazım. Trump gözünün içine baka baka Erdoğan'ın söylüyor, o soykırıma susuyor. Tehciri; oradaki Filistinlileri sürmeyi, oralara kumarhane yapmayı, İsrail'in tapulu malı yapmayı, önünde denizdeki hidrokarbon yatakları Avrupa'ya 100 yıl yetiyor, oralara çökmeyi planlamış, programlamış, bizimkiler de suspus oturuyor. Biz buna karşı geçtiğimiz pazar günü Sayın Genel Başkan Arıkan'ın davetiyle, Saadet Partisi önderliğinde bir mitingde sesimizi yükselttik. O mitingdeki talepler, o mitingdeki yaklaşımlar, mitinge katılanlar ve mitingi takip edenler tarafından büyük bir umutla karşılandı. Çünkü Filistin'in bizden beklediği budur. Ben orada söylediğim bir cümleyi tekrar edeyim. Biz Filistin meselesini, partimizin temel meselesi olarak görürüz" dedi.

"Kendisine destek verdiğimiz sevgili Ümit Özdağ'dan iyi haber var. Tahliye oldu"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye kararını değerlendiren Özel, "Bir gözüm Silivri'deki mahkemesindeydi, geçen mahkemesine katılmıştım. Bugün Mansur Başkan hepimiz adına orada. Biz grup toplantısı için buradaydık. Aylardır büyük bir haksızlıkla Silivri'de tutulan ve bizim de her mitingimizde kendisine destek verdiğimiz sevgili Ümit Özdağ'dan iyi haber var. Tahliye oldu. Zafer Partisi'ne hayırlı uğurlu olsun. Bunun önemli bir adım olmasını. Şunu söylemiştim hep. Bir partinin, bir siyasi partinin Genel Başkanını alıp içeri atamazsınız. Bir siyasi partinin belediye başkanlarını, milletin yönetsin diye oy verdiklerini, suçu ispatlanmadan asla içeri atamazsınız. Tayyip Erdoğan yıllarca yargılandı ama bir gün gözaltına alınmadı. Yıllarca yargılandı, bir gün tutuklu yargılanmadı. Cezası onaylandığında bile evine polis gidip almadı. 'Cezanız onaylandı, buyurun cezaevine teslim olun' dendi. Davulla, zurnayla, konvoyla, mitingle gitti teslim oldu. Dün kendisine yapılmayan zulmü; bugün genel başkanlara ve belediye başkanlarımıza yapıyor. Bunun için bir kez daha ki Ümit Özdağ'ın kararı bu açıdan önemli bir kazanımdır" diye konuştu.