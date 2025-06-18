Doktoru darbedip bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Uşak Valiliğince sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ise; "Sağlık çalışanımıza sözlü ve fiziksel saldırıya yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki sahış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Şerif Ahmet Kandemir (50), Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde hayatını kaybeden E.M.'nin yakınlarına ölüm haberini verdiği sırada E.M.'nin oğlu M.M. (50) tarafından darp edilip bıçakla tehdit edildi.

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