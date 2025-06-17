Define avcılarına suçüstü baskın: 2 tutuklama

Araç Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu'nun Araç ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, izinsiz kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net