İsrail, Tahran'a yeni hava saldırıları başlattı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, "Tahran bölgesinde İran'a ait askeri noktaların" hedef alındığı savunuldu.

Öte yandan AA muhabirinin bölgeden aldığı bilgiye göre, Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde havalimanı yakınlarından patlama sesleri duyuldu.

Sosyal medyada yayınlanan ancak resmi makamlarca henüz doğrulanmayan görüntülere göre de İsrail saldırılarında, Tahran'ın kuzeydoğu bölgesi hedef alındı.

AA muhabiri, başkentin kuzeydoğusuna düzenlendiği belirtilen saldırıların sesinin Tahran'ın merkezinden duyulmadığını aktardı.

Tahran'a yeni hava saldırılarına ilişkin İran makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

- İsrail Savunma Bakanı: İç Güvenlik Karargahı'nı vurduk

Saldırıların ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'da "İç Güvenlik Karargahı"nı vurduklarını iddia etti.

İsrailli bakanın "İç Güvenlik Karargahı" ile nereyi kastettiği bilinmezken, uluslararası basında Tahran'daki Polis Gücü Komuta Merkezi'nin vurulduğu yazıldı.

İran makamları, Katz'ın iddiasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan İran basını, Tahran yakınlarında yer alan ve sabah saatlerinde hedef alınan Kerec'teki Peyam Havaalanı'nın bir kez daha vurulduğunu yazdı.

- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.