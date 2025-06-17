8 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Adana, Osmaniye ve Rize'de piyasaya karşılıksız çek sürmek suretiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü deşifre etmek amacıyla operasyon düzenledi.

Ekiplerin 16 ayrı adrese düzenlediği operasyonda M.K, İ.K, İ.A, M.K, S.Ö, R.E. ve Y.E. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 trafo, 15 bin metreküp kereste, 87 oda kapısı, 240 kapı pervazı, 444 ısı yalıtım ürünü, 10 yatak, 10 pos cihazı, 9 kaşe, 115 senet ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, İ.A, M.K, S.Ö, R.E. ve Y.E. tutuklandı. M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.