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6 Yaşındaki Tuna, Dünya Matematik Şampiyonu Oldu!

İstanbul'dan Adil Tuna Öncel, 42 ülkenin katıldığı Geleceğin Dahileri Olimpiyatı'nda matematikte dünya birincisi olarak Elmas Madalya kazandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 22:10, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 22:12
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6 Yaşındaki Tuna, Dünya Matematik Şampiyonu Oldu!

İstanbul'da yaşayan 6 yaşındaki Adil Tuna Öncel, Dubai'de düzenlenen Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları'nda (FISO) matematik dalında Dünya Şampiyonu olarak Elmas Madalya kazandı. Bu büyük başarı, genç yaşına rağmen Adil Tuna'nın matematikteki üstün yeteneğini ve azmini gözler önüne seriyor.

Adil Tuna Öncel'in Başarı Hikayesi

Öncel ailesinin 6 yaşındaki çocuğu Adil Tuna Öncel, 42 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları'nda matematik alanında dünya şampiyonu oldu.

Yarışma Süreci

  • 22 Aralık 2024'te düzenlenen Türkiye etabında matematik alanında şampiyon oldu.
  • 8 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen ikinci tur yarışmalarında da şampiyon olarak final turunda (FISO Global Round) yarışmaya hak kazandı.
  • 13 Haziran ile 16 Haziran arasında Dubai'de düzenlenen final turuna katıldı.
  • Kendi yaş grubunda Dünya Şampiyonu olarak Elmas Madalya kazandı.

Adil Tuna Öncel'in bu başarısı, hem ailesi hem de ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Genç yaşta elde ettiği bu önemli derece, gelecekteki başarılarının habercisi olarak görülüyor.


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