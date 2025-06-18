Erzincan'da Motosiklet ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Erzincan'da motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Son günlerde Erzincan'da art arda yaşanan motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Önceki gün 2 kişinin yaşamını yitirdiği, dün gece ise bir kişinin yaralandığı kazaların ardından, bu gece de Sultan Melik Caddesi'nde bir motosiklet kazası meydana geldi.

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