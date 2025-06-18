Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı

Elebaşılığını N.S.'nin yaptığı "Sevenler" organize suç örgütüne yönelik olarak Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda, örgütün elebaşı da dahil olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarına ilişkin bilgi verdi ve suç örgütüne karşı yürütülen mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Operasyonun Detayları

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Edirne merkezli olarak İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de toplamda 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Suçlamalar

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak

Suç gelirlerini aklama

Göçmen kaçakçılığı

Yakalanan organize suç örgütü üyesi şüpheliler hakkında bu suçlardan soruşturma başlatıldı.

Ele Geçirilenler

3 adet ruhsatsız tabanca

2 adet ruhsatsız av tüfeği

2 adet otomobil

Çok sayıda pasaport

Bakan Yerlikaya'dan Tebrik ve Açıklama

Bakan Yerlikaya, Edirne Valisini, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ile polisleri tebrik etti. Ayrıca, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.