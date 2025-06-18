İZBAN'da Sigara İçen Yolcuyu Uyaran Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) görev yapan bir güvenlik görevlisi, sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darbedilerek hayatını kaybetti. Olay, Mehmet D. (37) isimli yolcunun sigara içmesi nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından uyarılmasıyla başladı. Uyarı sonrası çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Mehmet D., güvenlik görevlileri Seydihan A. (44) ve Hasan K. (37)'yi darbetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan güvenlik görevlileri, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Seydihan A., sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın Detayları

Mehmet D. , sigara içtiği için uyarıldı.

, sigara içtiği için uyarıldı. Tartışma kavgaya dönüştü ve iki güvenlik görevlisi darbedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, Seydihan A. hayatını kaybetti.

hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için morga gönderildi.

Mehmet D. tutuklandı.

Hastane ve Adli Süreç

Yaralı güvenlik görevlileri ilk olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Seydihan A., daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası başlatılan adli süreçte, şüpheli Mehmet D. polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



