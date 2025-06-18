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Taşıt İlanlarında EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Başladı

Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi uygulamasını başlattı. Sahte ilanlara karşı yeni önlemler alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 08:54, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 09:08
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Taşıt İlanlarında EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Başladı

Ticaret Bakanlığı, tüm taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Yetki Doğrulama Uygulaması'nın başladığını açıkladı. Bakanlık, elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarını önlemek, ilan kirliliğini ve yetki belgesiz kayıt dışı galericilik faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Sahte İlanlara Karşı Kararlı Mücadele

Otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiştir.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)

  • Bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştur.
  • İlan platformlarının EİDS'ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmakta olup, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermeleri engellenmiştir.

EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Tüm Taşıt İlanlarında Zorunlu

  • EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması, tüm taşıt ilanlarını kapsayacak şekilde 16 Haziran 2025 itibarıyla uygulamaya alınmıştır.
  • EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması, 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulanmaya başlanmıştı.
  • 16 Haziran 2025 itibarıyla EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir.

Yetkisiz Kişilerce İlan Girişi Engelleniyor

Bu uygulama ile ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek; yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.


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