Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,5650 39,5660 39,6670 39,6680 Avro 45,5420 45,5430 45,7460 45,7470 Sterlin 53,3300 53,3500 53,5600 53,5700 İsviçre frangı 48,5200 48,5300 48,5900 48,6000 ANKARA ABD doları 39,5350 39,6150 39,6370 39,7170 Avro 45,5020 45,5820 45,7060 45,7860 Sterlin 53,2700 53,4800 53,5000 53,7100