Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 39,66 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 17:10, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 17:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,5650
|39,5660
|39,6670
|39,6680
|Avro
|45,5420
|45,5430
|45,7460
|45,7470
|Sterlin
|53,3300
|53,3500
|53,5600
|53,5700
|İsviçre frangı
|48,5200
|48,5300
|48,5900
|48,6000
|ANKARA
|ABD doları
|39,5350
|39,6150
|39,6370
|39,7170
|Avro
|45,5020
|45,5820
|45,7060
|45,7860
|Sterlin
|53,2700
|53,4800
|53,5000
|53,7100