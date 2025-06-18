İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a giderek hudut hattında toplantı gerçekleştirdi. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler, 3'üncü Ordu Komutanlığına bağlı birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı yaptı.

Hudut Güvenliği ve Terörle Mücadele

Güler, İsrail-İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bölgede ve dünyada risk ve tehditlerin arttığını belirtti. "Hassas bir süreçten geçiyoruz. Şüphesiz böylesine kritik bir ortamda ülkemizin bu çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı, daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluktur. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenliği ve huzuru için Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra ediyoruz." dedi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini kaydeden Güler, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlarken, terör tehdidini de ülkemizin gündeminden uzaklaştırdık. Öyle ki terör örgütü artık silah bırakma noktasına gelmiş durumdadır. Tarihi bir adımı ortaya çıkaran bu büyük başarı, kararlı tutumuyla devletimizin yılmaz iradesi ve samimi gayretleriyle sizlerin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel Güvenlik

İsrail'in yakın coğrafyamızı büyük bir kargaşaya sürüklediğini vurgulayan Güler, "Geçen hafta cuma günü İsrail'in sınır komşumuz İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz. İsrail'in başta Gazze olmak üzere Lübnan'a ve şimdi de İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuk tanımayan saldırıları, çatışmaları tüm coğrafyaya yayma amacını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur." dedi.

Güler, İsrail'in kendi kamuoyundaki eleştirilere dahi kayıtsız kaldığını, sınır tanımayan saldırganlığı benimsediğini belirterek şöyle devam etti:"İsrail, yakın coğrafyamızı eylemleriyle büyük bir kargaşaya sürüklemektedir. Tüm uluslararası camia, bölgeyi kaos ve kargaşaya mahkum etmeye çalışan İsrail yönetiminin keyfi eylemlerini durdurmak için acilen harekete geçmelidir. Türkiye olarak bu kritik gelişmelere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde, proaktif bir güvenlik paradigmasıyla hareket ediyor, ilgili kurumlarımızla yakın bir koordinasyon halinde ülkemizi ilgilendirebilecek tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki Milli Savunma Bakanlığı olarak vatanımızın ve asil milletimizin güvenliği için başta sınır hattımızın ve semalarımızın emniyeti olmak üzere gerekli tedbirlerimizi çok yönlü ve en güçlü şekilde alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

Hudutlarda Alınan Tedbirler ve Personel

8 hudut tugayı , 6 hudut alayı ve yaklaşık 60 bin personel görev yapıyor.

, ve yaklaşık görev yapıyor. Yıl başından bu yana 38 bin 835 kişinin sınırdan geçişi engellendi .

. Hudutlarda yakalanan 2 bin 664 düzensiz göçmen, 83 terör örgütü mensubu ve 305 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Güler, hudutlarda her geçen gün ilave tedbirler alındığını, komşu İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirlerinin de artırıldığını belirtti. Ayrıca hudutlarda kurulan emniyet sistemlerinin pek çok ülke için örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri ve Savunma Sanayisi

Güler, Türkiye'nin şanlı tarihinden aldığı tecrübe ve güçlü ordusuyla pek çok sınamayı başarıyla geride bıraktığını ifade etti. Günümüzde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen köklü devlet geleneği, tecrübe ve engin vizyonla Türkiye'nin gücüne güç katmak için üstün bir gayretle çalıştıklarını belirtti. "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Ordunun imkan ve kabiliyetlerini artırdıklarını, yerli ve milli savunma sanayisi yatırımlarıyla caydırıcılık seviyesini pekiştirdiklerini vurgulayan Güler, "Kara, deniz ve hava platformlarında kendi ürettiğimiz, artık ordumuzun envanterine girmiş ve sürekli yenileri de envantere dahil olan silahlar ve mühimmatlarımız bunun en açık kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Çalışmaların bunlarla sınırlı olmadığını belirten Güler, milli muharip uçak Kaan, orta-uzun menzilli füze projeleri ve yerli teknolojiyle geliştirilen füzelerin entegre çalışacağı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' ile vatanın korunmasında en yüksek savunma kapasitesine ulaşmanın hedeflendiğini söyledi.

Bölgesel Güvenlikte Türkiye'nin Rolü

Sınırların güvenliğini temin etmek, milletin huzurunu daim kılmak ve Türkiye'yi bölgesel kaotik gelişmelerin bir izleyicisi değil; huzur, barış ve istikrarı temin eden güçlü bir belirleyici olarak konumlandırmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Güler, "Sonuç olarak bölgedeki tüm gelişmeleri de dikkate alarak çok boyutlu ve derinlikli savunma ve güvenlik politikalarımızı etkin bir şekilde uygulamaya, icap eden tüm tedbirleri tereddütsüz olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz. Siz kıymetli arkadaşlarımın da buradaki varlığınızın Türk milletinin gurur ve güven kaynağı olduğunun bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum." dedi.



