Gaziantep'te 22 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 12:00, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 11:42
Gaziantep'te hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.D. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Olayın Detayları
- H.D., "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranıyordu.
- İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
- Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.