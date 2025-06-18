Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Göktaş: Şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz
Göktaş: Şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz
Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi İran sınırına gitti
Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi İran sınırına gitti
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Taşıt sayısı belli oldu: Motosikletler, otomobili geçti
Taşıt sayısı belli oldu: Motosikletler, otomobili geçti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
İZBAN'da Sigara İçen Yolcuyu Uyaran Güvenlik Görevlisi Öldürüldü
İZBAN'da Sigara İçen Yolcuyu Uyaran Güvenlik Görevlisi Öldürüldü
Taşıt İlanlarında EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Başladı
Taşıt İlanlarında EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Başladı
Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Ticari amaçlı döviz alım satımına izin şartı
Ticari amaçlı döviz alım satımına izin şartı
İstanbul'da bugün 12 saat su yok
İstanbul'da bugün 12 saat su yok
İran, İsrail'e 25 füzeyle yeni bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi
İran, İsrail'e 25 füzeyle yeni bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi
YKS bu hafta sonu yapılacak
YKS bu hafta sonu yapılacak
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Göktaş: Şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, depremden etkilenen kadınlar için yeni konukevleri ve koruyucu hizmetlerin güçlendirilmesini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 12:30, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 13:37
Yazdır

Bakan Göktaş, depremden etkilenen ve deprem sonrası yoğun göç alan illerde yaşayan kadınlar ile kız çocuklarına destek olmayı amaçladıklarını, şiddet riski altındaki ya da şiddete maruz kalan her bireyin kendini yalnız hissetmemesini hedeflediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başkentte bir otelde düzenlenen "Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi" etkinliğine katıldı. Göktaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatın durduğunu, o gün büyük acılar yaşandığını ifade etti.

Depremlerin Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Etkisi

Yüz binlerce kişi evlerini, ailelerini, komşularını, kardeşlerini ve en sevdiklerini kaybetti. Depremlerden en çok kadınlar ve kız çocukları etkilendi. Söz konusu projeyle kadınlara ve kız çocuklarına yeni başlangıç imkanı sunuluyor. Göktaş, "Yapacağımız yeni kadın konukevleri ve yeniden yapılandıracağımız hizmetlerimizle şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir hale getireceğiz." dedi.

Projenin Temel Ayakları

  • Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'nde 4 yeni kadın konukevi inşa edilecek.
  • 9 kadın konukevi ile 6 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin bakım ve onarımı sağlanacak.
  • Şiddet alanında çalışan personelin hizmet niteliğini artırmak için kapsamlı eğitim programları düzenlenecek.
  • Her coğrafi bölgeden en az 5 olmak üzere 40 personel süpervizör olarak yetiştirilecek.

Kadınların Güçlendirilmesi ve Eğitimler

Kadın çalışmaları yürüten kuruluşların temsilcileri ve gönüllüleri için 6284 Sayılı Kanun, kadına yönelik şiddet, mağdur odaklı hizmet sunumu ve kurumlar arası işbirliği konularında özel eğitimler planlanıyor. Proje kapsamında paydaşların başlattığı dönüşümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuluyor.

Şiddete Karşı Sıfır Tolerans

Projenin son ayağında ise kadınların sosyal ve ekonomik yönlerden güçlenmelerini sağlayacak çalışmalar yer alıyor. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Gaziantep'te "Beceri Haritalama ve İhtiyaç Analizi" çalışması yapılacak. Kadınların sahip oldukları beceriler, ihtiyaçlar ve desteklenebilecek alanlar tespit edilerek her ilin dinamiklerine uygun çözümler geliştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran tüm sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz." sözlerini hatırlatan Göktaş, kadını güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini vurguladı. "Şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele kararlılıkla sürdürülecek; kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri, hayata daha aktif ve özgüvenli bireyler olarak katılmaları sağlanacak.

-

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber