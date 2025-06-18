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Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor

Aile hukukunda arabuluculuk sistemi ve yeni düzenlemeler Meclis gündemine geliyor. Boşanma davalarında hızlı çözüm hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 13:29, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 14:23
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri kısa süre içerisinde Meclisimizin takdirine arz edeceğiz." dedi. Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yargı paketlerinin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği sorulduğunda, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 10. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda yasalaştığını hatırlattı. Kanunla, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amacıyla denetimli serbestlikte yapılan düzenlemeleri aktaran Tunç, artık 1 yıllık maktu denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmek için kişilerin, koşullu salıverme süresine ne kadar gün kalmışsa bunun onda birini cezaevinde yatmak zorunda olduğunu belirtti. Böylece sadece imza atıp cezaevinin kapısından geri dönmek mümkün olmayacak ve suç işleyenler, basit suç da olsa bunun karşılığını görecek.

Yeni Yargı Düzenlemeleri ve Denetimli Serbestlik

  • İki yılın altında hapis cezası gerektiren suçlardan hükümlülerin de cezaevinde bulunmak zorunda olacağı, bir ay ceza alanın en az 5 gün cezaevinde kalacağı belirtildi.
  • Özel infaz hükümlerinin kapsamı genişletildi. Konutta infaz ve hafta sonu infazla ilgili değişiklikler yapıldı.
  • Adli tıp raporuyla ağır hasta olduğu belirlenen hükümlülerin cezalarının konutta infazına yönelik düzenleme getirildi.
  • Mükerrer hükümlülerle ilgili düzenlemeler de yapıldı.

Aile Hukuku ve Arabuluculuk Sistemi

Bakan Tunç, aile hukukuyla ilgili yeni düzenlemelerin kısa süre içinde Meclis'e sunulacağını belirtti. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, kişilerin bir an önce hayatlarını kurabilmeleri ve aile kurumunun zedelenmemesi için yeni bir dönem başlatılmak istendiğini ifade etti. Aile arabuluculuğu ile ilgili olarak, şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurma imkanı getirileceğini açıkladı.

  • Aile arabulucuları, konusunda uzman kişilerden oluşacak.
  • Arabuluculukta anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında bir yıllık bekleme süresi kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
  • "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarına katkı sağlanacak.

Diğer Gündem Maddeleri

  • Bilişim suçları ve trafiğe ilişkin düzenlemeler, teklifin Genel Kurul sürecinde değerlendirilecek.
  • Kovid-19 düzenlemesinin kapsamının genişletilmesiyle ilgili taleplerin Meclisin takdirinde olduğu belirtildi.
  • Tutuklu bulunan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebinin Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirileceği bildirildi.


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