Vergi Müfettişine Silahlı Saldırı Girişimi! Dernekten Sert Tepki

Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluk sahasını genişletti
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Bakan Tekin: Geleneksel çocuk oyunlarımızla ilgili bir süreç başlattık
Göktaş: Şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz
Göktaş: Şiddete maruz kalmış her bireyin yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz
Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi İran sınırına gitti
Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi İran sınırına gitti
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Şimşek: Hürmüz boğazı kapanırsa enflasyon ve kur üzerinde baskı oluşabilir
Taşıt sayısı belli oldu: Motosikletler, otomobili geçti
Taşıt sayısı belli oldu: Motosikletler, otomobili geçti
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
Benzin ve motorine yeni zam geliyor
İZBAN'da Sigara İçen Yolcuyu Uyaran Güvenlik Görevlisi Öldürüldü
İZBAN'da Sigara İçen Yolcuyu Uyaran Güvenlik Görevlisi Öldürüldü
Taşıt İlanlarında EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Başladı
Taşıt İlanlarında EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması Başladı
Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Ticari amaçlı döviz alım satımına izin şartı
Ticari amaçlı döviz alım satımına izin şartı
İstanbul'da bugün 12 saat su yok
İstanbul'da bugün 12 saat su yok
İran, İsrail'e 25 füzeyle yeni bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi
İran, İsrail'e 25 füzeyle yeni bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi
YKS bu hafta sonu yapılacak
YKS bu hafta sonu yapılacak
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Vergi Müfettişine Silahlı Saldırı Girişimi! Dernekten Sert Tepki

İstanbul'da bir vergi müfettişi silahlı saldırıya uğradı. Şans eseri kimse yaralanmazken, Vergi Müfettişleri Derneği olayla ilgili hukuki süreci yakından takip ettiklerini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 13:58, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 14:03
Yazdır
Vergi Müfettişine Silahlı Saldırı Girişimi! Dernekten Sert Tepki

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Vergi Müfettişleri Derneği üyesi bir kamu görevlisine yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. 6. dönem üyesi olan vergi müfettişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili adli ve hukuki süreç başlatıldı.

Vergi Müfettişleri Derneği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı sert bir dille kınadı. Dernek açıklamasında, "Dernek üyemiz kıymetli meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Genel Başkan ve derneğin hukuk biriminin saldırıya uğrayan müfettişle irtibat kurduğu ve gereken tüm desteklerin sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, saldırının neden yapıldığının henüz netleşmediği vurgulanarak, "Adli ve hukuki soruşturmalar devam etmektedir. Vergi Müfettişleri Derneği olarak saldırının takipçisi olacağız" denildi.

Saldırıya dair emniyet ve yargı birimlerinden resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber