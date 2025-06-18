Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışların kısa sürede durulmasını temenni ederek, "Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımızı devam ettireceğiz" dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, son yıllarda doğal gazda dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini vatandaşa yansıtmamak için önemli bir destek programı uyguladıklarını ve bu uygulamanın süreceğini vurguladı.

Doğal Gazda Destek Programı ve Fiyat Artışları

Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede, dünyadaki ve Türkiye'ye olası etkileri üzerine konuştu. Petrol fiyatlarının tüm ülkeleri etkileyecek şekilde yükseldiğini, buna paralel olarak doğal gaz fiyatlarında da artış olabileceğini belirtti. Fiyat artışlarına neden olan olayların kısa sürede durulmasını dileyen Bayraktar, "Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımızı devam ettireceğiz" ifadesini yineledi.

Doğal Gaz Tedarikinde Arz Güvenliği

Doğal gaz tedarikinde herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirten Bayraktar, İran'dan önemli miktarda gaz alındığını ancak alternatiflerin de kurulan altyapı sayesinde ikame edilebileceğini söyledi.

Akaryakıt Fiyatları ve Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması

Akaryakıtta olası zam sorusuna yanıt veren Bayraktar, Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının bulunduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktardı.

Biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot ya da benzin değişkeni.

Dövizde hareketlilik olması durumunda fiyatlandırmada değişiklik yaşanabilir.

Şu anda ürün fiyatında bir artış yaşandığını, ham petrol fiyatlarının yükseldiğini ve bunun da fiyatlara otomatik olarak yansımasının söz konusu olabileceğini belirtti.

Maden Kanunu'nda Değişiklik ve Madencilikte İstihdam

Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili olarak Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda net ihracatçı olabilmesi için madenlerin ekonomiye kazandırılması gerektiğini ifade etti. Madenciliğin önemli bir istihdam alanı olduğunu ve bu alanda 153 bin kişinin çalıştığını söyledi.

İzin süreçlerinin basitleştirildiği,

Maden alanlarının rehabilitasyonuyla ilgili önemli düzenlemeler yapıldığı,

Zeytin ağaçlarının taşınması ve yeni zeytin alanlarının açılmasıyla ilgili konuların da teklifte yer aldığı belirtildi.



