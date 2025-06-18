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İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri oldu

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yayınlanan "2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre İstanbul Havalimanı, küresel çapta Bağlantı Merkezi Sıralaması'nda Frankfurt Havalimanı'nı geride bırakarak dünya lideri oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 14:29, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 14:30
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İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri oldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, havalimanı bağlantısını ölçmek ve sıralamak için kullanılan ACI EUROPE en kapsamlı endeksi "2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"nda dünya liderliğine yükseldi.

Küresel aktarma merkezi bağlantılarını 2019'a kıyasla yüzde 59 artıran İstanbul Havalimanı, uzun yıllar listenin zirvesinde yer alan Frankfurt Havalimanı'nı geride bırakarak dünya lideri konumuna yerleşti.

İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla Dallas Fort Worth Havalimanı ile 2019'dan bu yana küresel bağlantılarında yüzde 21 daralma yaşayan Frankfurt Havalimanı takip etti.

Raporda ayrıca İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa genelinde "doğrudan bağlantı" kategorisinde 2024'te olduğu gibi bu yılda da lider olduğu belirtildi. 2019'a göre, doğrudan bağlantılarını yüzde 13 artıran havalimanı, pandemi öncesinde beşinci sıradayken bugün, Avrupa'nın en çok doğrudan bağlantıya sahip havalimanı konumuna yükseldi.

"Yolcularımıza mükemmel bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, genişleyen uçuş ağı, stratejik konumu ve yolculara sundukları yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla İstanbul'un artık küresel havacılığın merkezinde olduğunu belirterek, "Ulaştığımız bu liderlik, sadece bizim için değil ülkemiz ve bölgemiz için de büyük bir gurur kaynağı. ACI EUROPE verileri, İGA İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye için değil küresel havacılık için stratejik bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hem doğrudan hem aktarmalı uçuşlarda gösterdiği güçlü performansla havalimanımız, küresel havayolu ağı içinde kritik bir köprü işlevi görmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı olarak, pandemi sonrası dönemde değişen havacılık dinamiklerine hızlı ve vizyoner bir yaklaşımla adapte olduklarına vurgu yapan Bilgen, "Stratejik yatırımlarımız, yolcu deneyimini odağına alan hizmet anlayışımız ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde İstanbul'u küresel bir aktarma merkezi haline getirdik. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve yolcularımıza mükemmel bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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