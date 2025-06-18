Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme

TBMM Başkanlığına önümüzdeki günlerde sunulması planlanan kanun teklifiyle, özel sağlık tesislerine, sağlık çalışanlarına ve güvenli sağlık ürünlerine erişime yönelik önemli düzenlemeler yapılacak. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında sağlıkla ilgili yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Bu teklif, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" ile hayata geçirilen "Sağlık Türkiye Yüzyılı Programı" doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması ve sağlık alanındaki gücün korunması amacıyla çeşitli değişiklikler getirecek.

Ek Ödemeden Daha Çok Kişi Faydalanabilecek

Teklife göre, eczacılar için toptan ilaç satışı ihlalleri ile ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlenecek. Ayrıca, diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği ihdas edilecek, sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılacak. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşlarında ek ödemeye hak kazanan personelden Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) görevlendirilenler de ek ödemeden yararlanabilecek.

Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Düzenlemeler