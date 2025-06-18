Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, toplantı sonrası TBMM'den ayrılırken yoğun ilgiyle karşılandı. Çıkışta bir gazeteci tarafından yöneltilen "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna ise iki kez "Söyledim ya" ifadelerini kullanarak alandan ayrıldı. Bu kısa yanıt, asgari ücretle ilgili beklentileri gündeme taşıdı.

Asgari Ücrete Ara Zam Sorusu

Gazeteciler, Erdoğan'a asgari ücretle ilgili beklentileri sorarken, Cumhurbaşkanı'nın verdiği yanıt dikkat çekti. Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak, yeni bir bilgi paylaşmadı.

Erdoğan'ın Grup Toplantısındaki Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı: