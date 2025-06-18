Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Yılına Bakan Yerlikaya'dan Tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, vatanın mavisinde, şanlı bayrağın izinde görev yapan ve kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığını ve kahraman denizcileri gönülden tebrik ettiğini belirtti. Çaka Beylerin, Piri Reislerin, Barbaros Hayrettinlerin torunlarına, milletin sevgisinin engin denizler kadar sonsuz olduğunu vurgulayan Yerlikaya, denizlerimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Sahil Güvenlik Komutanlığının Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri olduğunu ifade etti. Ayrıca, paylaşımında Komutanlığın eğitim ve faaliyetlerinin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Yılı

Vatanın mavisinde , şanlı bayrağın izinde görev yapan denizciler tebrik edildi.

, şanlı bayrağın izinde görev yapan denizciler tebrik edildi. Çaka Bey, Piri Reis ve Barbaros Hayrettin gibi tarihi denizcilerin torunlarına milletin sevgisinin sonsuz olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın eğitim ve faaliyetlerinin bulunduğu bir video paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

"Sizler denizlerimizin huzur ve güvenliğinin teminatı, Mavi Vatan'ımızın yılmaz bekçilerisiniz. Vatanın mavisinde, şanlı bayrağın izinde görev yapan ve kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı, kahraman denizcilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."