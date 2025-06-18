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TÜRK-İŞ'ten Kamu Toplu Sözleşmeleri İçin Bakanlık Önünde Miting

TÜRK-İŞ, kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde miting düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 15:28, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 15:27
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TÜRK-İŞ'ten Kamu Toplu Sözleşmeleri İçin Bakanlık Önünde Miting

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir miting düzenledi. Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde pankart ve dövizlerle Bakanlık önüne yürüdü. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, burada yaptığı konuşmada, işçi kesiminin 27 Şubat'ta sunduğu teklife karşın, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)'in ilk teklifini 13 Haziran'da verdiğini hatırlattı.

Mitingin Gelişimi ve Talepler

TÜHİS'in teklifi üzerine sendikaların şube başkanlarını ve yöneticilerini Ankara'da toplama kararı aldıklarını belirten Atalay, TÜRK-İŞ olarak dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettiklerini ve TÜHİS'in sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu ilettiklerini bildirdi. Atalay, bu ayın sonu itibarıyla sendikaların peyderpey greve gitmek durumunda olduğunu ifade ederek, kamuda çalışan işçilerin ücretlerinin asgari ücretin biraz üstünde olduğuna dikkati çekti.

Gelecek Haftanın Eylem Planı

Yarın TES-İŞ Sendikası'nda yapılacak toplantıda gelecek haftanın eylem planının belirleneceğini aktaran Atalay, "Herkes harfiyen, noksansız uyacak. Akabinde grev kararı alacağız. Noksansız uyarız, haberiniz olsun." dedi.

  • Atalay, maden işçilerinden baretlerini bakanlığın bahçe demirlerine asmalarını istedi.
  • İşçiler, baretlerini demirlere astı ve bakanlığın önüne bir tabut bıraktı.
  • Şehir dışına gidecek işçilerin sağlıklı bir yolculuk geçirmelerini temenni eden Atalay, "Bizden gelecek haberi bekleyin. Başınızı aşağı düşürecek bir şeyi kimse yapamaz." diye konuştu.


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