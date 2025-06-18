RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile tur mücadelesi verecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 15:45, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 15:46
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Rams Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.
Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.