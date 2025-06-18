RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Rams Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net