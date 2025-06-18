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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile tur mücadelesi verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 15:45, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 15:46
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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimiyle 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Rams Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More ile eşleşti.

Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

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