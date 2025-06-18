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e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!

Sağlık Bakanlığı'nın dijital platformu e-Nabız, 78,5 milyon kullanıcıya ulaştı. e-Nabız platformuna gelen yeni güncellemeyle biyometrik giriş ve karekodla ilaç alma dönemi başladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 15:58, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 16:00
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e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!

Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık platformu e-Nabız, yeni güncellemesiyle birlikte birçok yenilikçi özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı. Biyometrik Giriş ve Karekod ile ilaç satın alma gibi fonksiyonlar, platformun kullanımını daha güvenli ve pratik hale getiriyor. Ayrıca, e-Nabız'ın kullanıcı sayısı 78,5 milyona ulaşarak dijital sağlık hizmetlerinde önemli bir başarıya imza attı.

Platform, vatandaşların sağlık geçmişlerine kolayca erişmelerini sağlarken, laboratuvar tahlilleri, radyolojik görüntüler, reçete ve ilaç bilgileri gibi pek çok detayı da içeriyor. Kullanıcılar, bu bilgileri belirledikleri kurallar çerçevesinde hekimleri veya yakınlarıyla paylaşabiliyor ve profillerini İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde görüntüleyebiliyor.

e-Nabız'ın Temel Özellikleri

  • Laboratuvar tahlilleri ve radyolojik görüntülere erişim
  • Kullanılan reçete ve ilaç bilgilerinin görüntülenmesi
  • Acil durum bilgileri ve teşhislerin takibi
  • Randevu alma, kemik iliği-kan bağışı ve organ bağışı beyanı
  • Giyilebilir teknolojilerle entegrasyon ve sağlık verilerinin kaydı

Salgın ve Afetlerle Mücadelede e-Nabız'ın Rolü

e-Nabız, koronavirüs sürecinde dijital mücadelede aktif rol oynadı. Koronavirüs vakalarının numune sonuçları ve izlem bilgileri platformda yer aldı. Ayrıca, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında yakınlarının hangi hastanede olduğunu bulamayanlar için "Doğal Afet Bilgilendirme" sekmesi ve "Fotoğrafla sorgulama" özelliği eklendi. Bu sayede vatandaşlar, birinci ve ikinci derece yakınlarının hangi sağlık kuruluşunda olduğunu fotoğraf yükleyerek öğrenebildi.

Yeni Güncelleme ile Gelen Yenilikler

  • 10 Haziran'da yapılan güncellemeyle yeni tasarım ve modüler yapı
  • Mobilde Biyometrik Giriş ile parmak izi veya yüz tanıma seçenekleri
  • "Reçetelerim" alanında karekod ile eczanelerden ilaç satın alma imkanı
  • Geçmişte randevu alınan hekimden tekrar randevu alma kolaylığı
  • "Bizden haberler" sekmesinde güncel çalışmaların görüntülenmesi

e-Nabız, sunduğu bu yeniliklerle Türkiye'nin dijital sağlık altyapısında öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor. Kullanıcı dostu arayüzü, güvenli giriş seçenekleri ve kapsamlı sağlık verisi yönetimiyle vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.


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