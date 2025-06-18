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Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem

Özel amaçlı sağlık raporları için yeni düzenleme yürürlükte! Aile sağlığı merkezlerinden daha az ücretle, online ve SMS ile başvuru yapılabiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 16:20, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 16:37
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Kanun değişikliği ile yapılan düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte; her basamakta ücretli olan "özel amaçlı sağlık raporları"nın aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilmesinin yolu açıldı. Vatandaşların, isteğe bağlı rapor almasını kolaylaştıracak adımlar da yeniden belirlendi. Online, kısa mesaj ve aile hekimine bizzat giderek yapılabilecek olan başvurularda bir işlem kodu üretilecek. O işlem kodu sayesinde resmi internet sitesi üzerinden ya da eft/havale yöntemiyle kolay ve güvenli ödeme yapılabilecek.

İSTEĞE BAĞLI ÖZEL AMAÇLI SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Kişilerin aile hekimliği birimlerinden özel amaçlı sağlık raporu talebinde bulunabilmesi için öncelikle "işlem kodu" almaları gerekiyor. İşlem kodu online, kısa mesaj (SMS) ve fiziki başvuru olarak üç farklı yöntem ile temin edilebilecek.
1- Online işlem kodu başvurusu; https://sbos.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet bilgileri ile sisteme giriş yapılarak oluşturulabilecek.
2- SMS ile işlem kodu; mobil cihazlar üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve alınmak istenen rapor türünün kısa adı 2023'e kısa mesaj gönderilerek alınabilecek. (Örneğin: 1234******0 sürücü)
3- Fiziki işlem kodu ise aile hekimlerine bizzat müracaat edilerek alınabilecek. Muayene sonrası aile hekimlerince e-Rapor oluşturularak işlem kodu üretilebilecek.

"İŞLEM KODU" KOLAYLIK SAĞLAYACAK

İşlem kodu sayesinde kişiler muayene öncesinde veya sonrasında https://sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapabilecek; T.C. Sağlık Bakanlığı'nın banka hesap kanalları üzerinden de Havale/EFT yöntemleriyle ödeme gerçekleştirilebilecek.

RAPORLAR E-NABIZ VE E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Kişiler muayene işlemi sonrasında oluşturulan özel amaçlı raporları, ödeme süreci tamamlandıktan sonra e-Nabız ve e-Devlet uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek ve ilgili kurumlarla paylaşabilecek.

İADE İŞLEMLERİ SİSTEM ÜZERİNDEN OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Özel amaçlı sağlık raporu almak isteyen kişilerin, aile hekimi tarafından bir üst basamak sağlık hizmet sunucusuna sevk edilmesi veya işlem kodu alınıp ödeme yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde rapor oluşturulamaması durumlarında, ücret iade işlemi sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

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