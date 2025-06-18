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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konut inşa ediliyor

Kahramanmaraş'ta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konutun hızlı bir şekilde inşa edildiğini, ilk gün verdikleri sözü unutmadıklarını, bu kapsamda da yuvasına kavuşamayan tek bir afetzede bırakmayacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 16:35, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 17:01
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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konut inşa ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.

Kentteki 250 bininci konutun anahtarının teslimini Azerbaycan Mahallesi'nde yapacakları sözünü verdiklerini hatırlatan Kurum, koyulan hedefe ulaştıklarını, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirilecek törende 250 bininci konutun anahtarının teslim edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde "asrın felaketi"ni millet olarak hep birlikte yaşadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu felaket bir ülkenin, bir milletin başına gelebilecek en büyük felaketlerden, en büyük yıkımlardan, acılardan biriydi. Şehirlerimiz yerle bir oldu, ocaklarımıza ateş düştü, evlerimiz yıkıldı. Azerbaycan Mahallesi yanı başındaki Ebrar Sitesi'nde yüzlerce, binlerce kardeşimizi yitirdik. 6 Şubat sabahı 86 milyonun yüreği paramparça oldu. Ama hep beraber ilk andan itibaren asla ve asla umutsuzluğa kapılmadık. Milletçe umuda geleceğe sımsıkı sarıldık. İlk günden itibaren ne bir saniye dinlendik ne de bir adım geri attık. Her aşamada, her süreçte vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Hem asrın inşa seferberliğini hem de topyekun bir milletin yeniden dirilişini başlattık. Bu güzel millete, annelerimize, yavrularımıza bir söz verdik, yuvasına girmeyen tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağımızın sözünü verdik ve 'hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız ve hep birlikte güçlü yarınlara koşacağız' dedik. Kahramanmaraş'ımızdan ve depremlerden etkilenen diğer 10 ilimizden bir an olsun ayrılmadık ve annelerimiz, çocuklarımız yuvalarına 1 saat 1 dakika daha erken evlerine kavuşsun diye, ekiple gece gündüz çalışıyoruz. Teslim ettiğimiz konutların sayısını her geçen gün artırıyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık."

- Günde 550 konut inşa ediliyor

Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut hızlı bir şekilde inşa edildiğine işaret eden Kurum, ilk gün verdikleri sözü unutmadıklarını, bu kapsamda da yuvasına kavuşamayan tek bir afetzede bırakmayacaklarını vurguladı.

Bakan Kurum, "Allah'ın izniyle çok daha azimle çalışacağız ve yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 11 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. Hep söylediğim gibi, 11 ilimizde çok kapsamlı bir şehircilik stratejisi izliyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya'dan Kahramanmaraş'a kadar tüm şehirlerimize, tüm ilçelerimizde bir yandan konut üretimi yaparken diğer yandan da şehrimizin vatandaşımızın ihtiyacı olan altyapı hizmetlerine odaklanıyoruz." diye konuştu.

- "Sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak bir eser yükseliyor"

Çalışmalar kapsamında kentte 17 bin 500 kapasiteli bir spor kompleksi de inşa edileceğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Yarın törenimizi de yapacağımız, şu anda bulunduğumuz Azerbaycan Mahallemiz asrın felaketinin ardından başlattığımız asrın inşasının simge mekanlarından biri haline geldi. Çünkü bu alanda, sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak bir eser yükseliyor ve bu projemizi de can kardeşimiz Azerbaycan devletimiz ile birlikte yapıyoruz. Bu projede sadece konutlar değil, parkı, bahçesi, sosyal alanları ve iş yerleri ile yine yarın temelini atacağımız bir kültür merkeziyle görenleri kendine hayran bırakan bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Çocuklarımız için son teknolojiyle donatılmış ilkokulumuzu tamamladık, öğrencilerimiz bu alanda ders başı yaptılar. İnşallah yarın iki cumhurbaşkanımız öğrencilerimize karnelerini verecek ve Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkışının simge mekanı olan Azerbaycan Mahallesi'nde çocuklarımızın mutluluklarına şahitlik etmiş olacağız. Bugün bir Avrupa ülkesi kadar alan, bu kadar kısa sürede yeniden inşa edilmişse bu güçlü bir devletin ve sarsılmaz bir milletin yeniden ayağa kalkma kararlılığının bir sonucudur. Bu Orta Doğu'da yaşananları hepimiz biliyoruz bu ateş çemberine rağmen bir güven, istikrar ve vicdan ülkesi olarak dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün göstergesidir. Biz devlet olarak, vatandaşımıza hizmeti sadece görevimiz olarak bilmiyoruz, dahası bu hizmeti namusumuz, şerefimiz olarak görüyoruz."

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