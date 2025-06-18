Bursa'da anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altında

Öte yandan yangında mahsur kalan bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarılarak su verildi.

İHA ile bölgeyi havadan kontrol eden ekipler, sıcak noktalara müdahale ederek soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

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