Gündem Etmiştik! Üniversite Sözlü Sınav Tarihini Açıkladı

17 Haziran 2025 tarihinde "Üniversite Personeli Aylardır Mülakat Bekliyor" başlıklı haberimizde, Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından 10 Kasım 2025 günü gerçekleştirilen yazılı sınavın üzerinden aylar geçmesine rağmen adayların sözlü sınav için beklediğini gündeme getirmiştik.



Haberimiz üzerine, göreve yeni atanan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt KARATAŞ tarafından gereken talimat verilerek aylardır bekleyen adayların sınavlarının 26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirileceği duyurusu yapılmıştır.



Yeni ÇAKÜ yönetimine teşekkür ediyor, mülakat sürecinin hakkaniyet ve adalet merkezli bir bakış açısıyla gerçekleşmesini diliyoruz

