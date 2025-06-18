Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda "vergi affı" olarak da bilinen yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmalarının bulunmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı meslek mensuplarının sosyal medya platformlarında "vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı" yönünde gerçek dışı paylaşımlar yaptığı belirtildi. Bu tür paylaşımların tamamen asılsız olduğu ve mükellefleri yanıltmaya yönelik nitelik taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 17 Nisan'da Bakanlığın internet sitesinde bu yönde bir çalışmanın olmadığına dair bilgilendirme yapıldığı ve vatandaşların yalnızca Bakanlığın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği önemle hatırlatıldı.

Resmi Açıklamanın Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "vergi affı" ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

tarafından "vergi affı" ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Sosyal medyada yer alan bu tür iddialar asılsız ve yanıltıcıdır.

ve yanıltıcıdır. Vatandaşların yalnızca Bakanlığın resmi kanallarından yapılan açıklamalara güvenmeleri gerekmektedir.

yapılan açıklamalara güvenmeleri gerekmektedir. Mükelleflerin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir.



