Yaz Kur'an kursları 30 Haziran'da başlıyor

Kurslarda Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor. Camiler, Kur'an Kursları ve müftülükler tarafından uygun görülen diğer mekanlarda 4-6 yaş grubu çocuklardan, 7-14 ve 15-22 yaş arası gençlere kadar çeşitli yaş guruplarına yönelik Kur'an eğitimleri düzenlenecek.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğü yaklaşan Yaz Kur'an Kursları için Öğreticilere yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminerleri düzenledi. Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından açılışı yapılan seminerlerde öğreticilere, Yaz Kur'an Kurslarının Önemi ve Stratejisi, Dini Bilgiler Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Din Eğitiminde Pedagojik İlkeler, Çocuk ve Gençlerle İletişim, Problemli Davranışlar ve Çözüm Önerileri, Mahremiyet Bilinci, Din Eğitiminde Geleneksel Oyunlar, Uygulama Esasları, Öğrenci Kayıt ve Program İşlemleri hakkında Vaiz, Murakıp, Uzman ve Eğitim Hizmetleri Birimi tarafından bilgiler verilirken İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sultan Özdemir ve Dr. Mustafa Polatlı Temel İlk Yardım Bilgileri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Özel Desteğe Muhtaç Olan Çocuklar ve Özel Gereksinimli Çocuklara Yaklaşım konusunda Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Serkan Darol ve Öğretmenler Selahattin Kuru ile Alper Tunga Karamıklı tarafından seminerler verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, "Yaz mevsimi, çocuklarımızın ellerinde Elif-Be cüzleriyle camilere ve Kur'an kurslarına koştuğu, dinimizi öğrenmeye adım attığı özel bir zaman dilimi.Bu kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra İslam'ın temel inanç esaslarını da keşfedecek. Aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenen programlar sayesinde eğitim süreci daha eğlenceli ve verimli hale gelecek. Çocuklarımızın manevi gelişimi için büyük bir fırsat olan Yaz Kur'an Kursları'na tüm ailelerimizi çocuklarını kaydettirmeye davet ediyoruz" dedi.