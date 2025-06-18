Kontrolden çıkan araç menfeze savruldu: 1 ölü, 2 yaralı

Tek taraflı meydana gelen kazada, sürücü olan anne E.V. ile yolcu olarak bulunan baba M.A.V. yaralanırken, araçta bulunan 12 yaşındaki kızları Şimal V. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Akhisar-Sındırgı Karayolu üzerindeki Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkiinde saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sındırgı yönünden Akhisar istikametine seyir halinde olan E.V. yönetimindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan menfeze savruldu.

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