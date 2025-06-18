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Kontrolden çıkan araç menfeze savruldu: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil menfeze savruldu. Kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 20:38, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 20:37
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Kontrolden çıkan araç menfeze savruldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Akhisar-Sındırgı Karayolu üzerindeki Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkiinde saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sındırgı yönünden Akhisar istikametine seyir halinde olan E.V. yönetimindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan menfeze savruldu.

Tek taraflı meydana gelen kazada, sürücü olan anne E.V. ile yolcu olarak bulunan baba M.A.V. yaralanırken, araçta bulunan 12 yaşındaki kızları Şimal V. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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