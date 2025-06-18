TBMM Komisyonlarda görev dağılımı belli oldu

Buna göre; Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Başkanvekili AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Sözcü AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Katip AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan.

TBMM Genel Kurulu'nda Komisyon Başkan, Başkanvekili, Katip ve Sözcü belli oldu.

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